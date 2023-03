’Italiaanse regering weigert Feyenoord-fans land in te laten’

Meerdere kanalen melden vrijdag dat het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft besloten de kaartverkoop aan uit-supporters te verbieden. De Romeinse burgemeester Roberto Gualtieri verklaarde eerder deze maand, een dag na de loting, al dat hij liever geen Feyenoorders in zijn stad ontvangt. Feyenoord is nog niet ingelicht over de beslissing van het ministerie van Binnenlandse Zaken van Italië, laat een woordvoerder van de club weten.

De houding van de Italiaanse autoriteiten richting de Rotterdamse fans kan niet los worden gezien van de ongeregeldheden van acht jaar geleden, toen Feyenoord-fans de binnenstad van Rome op z’n kop zetten en vernielingen aanrichten aan onder meer een oude fontein. Wat ook meespeelt: de Italiaanse hoofdstad wil in 2030 de World Expo organiseren en verwacht enkele dagen na de wedstrijd tegen Feyenoord inspecteurs van de organisatie.

De kaarten voor de thuisvakken in het 70.000 stoeltjes tellende Olympisch Stadion van Rome zijn allemaal al verkocht. Normaliter moet verplicht vijf procent van de totale capaciteit vrij worden gehouden voor bezoekende fans. Een week eerder zijn Italiaanse fans bij de heenwedstrijd in De Kuip - zoals het er nu naar uitziet - gewoon welkom.

Trainer Arne Slot zei eerder dat het een beetje competitievervalsing zou zijn als Italianen wel welkom zijn in Rotterdam en fans van Feyenoord niet in Rome. "Maar aan de andere kant is het ook raar om ze te weren als ze zich altijd netjes hebben gedragen", zei hij.

Een onbekend aantal fans van de koploper van de Eredivisie heeft al een reisje naar Rome geboekt. Het is zeer de vraag of zij hun reis annuleren als ze niet welkom zijn. Fans van Eintracht Frankfurt waren eerder deze maand niet welkom in Napels voor een uitduel met Napoli. Veel Duitsers reisden wel richting het zuiden van Italië, waar vervolgens zware rellen uitbraken.

In september vorig jaar speelde Feyenoord in Rome tegen Lazio Roma. Ook toen ontbraken Rotterdamse fans. Destijds echter vanwege een straf naar aanleiding van ongeregeldheden ronder duels in de Conference League een seizoen eerder. Toen stootte Feyenoord door tot de finale, waarin AS Roma de tegenstander was. De Italianen wonnen toen met 1-0 dankzij een doelpunt van Nicolo Zaniolo.