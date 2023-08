Peter Bosz ondanks ruime zege kritisch op spel PSV

„Van tevoren teken je voor deze uitslag. Maar ik vind dat we beter kunnen dan ik gezien heb. Ik vond ons in de eerste helft niet goed spelen. Het is het gekke in het voetbal, dat je dan toch met 3-1 voor staat”, aldus Bosz. „We hadden een manier van spelen uitgedacht, maar dat deden we niet goed. In de tweede helft stond het beter en speelden we mooie kansen uit, maar het gekke is dat je dan nog maar één goal maakt. Hier zit geen chagrijnige coach, begrijp me niet verkeerd, maar ik vind wel dat we beter kunnen dan we hebben laten zien.”

Bosz maakte met zijn opmerking duidelijk dat hij de lat hoog legt bij PSV. „Misschien komt het omdat ik mijn spelers inmiddels goed ken en weet waartoe ze in staan zijn. Ik vind dat ik meer moet eisen van mijn jongens. Als we succesvol willen zijn en de groepsfase willen halen en dit seizoen kampioen willen worden, dan moet de lat omhoog. Ik neem geen genoegen met middelmaat. We kunnen beter, zowel verdedigend als in balbezit. We hadden nog beter van de ruimtes gebruik kunnen maken. Ik vind, dat we het al in de eerste helft definitief hadden kunnen beslissen. Daar hebben we ook na rust de kansen voor gehad. Ik vond dat we toen wel goed speelden.”

De PSV-trainer wilde ook nog niet meegaan in het beeld, dat de tweestrijd met Sturm Graz al beslist is. „Een trainer zal nooit zeggen dat het gedaan is. Dat is ook niet zo, we moeten nog daarheen. De sleutel zal liggen bij de vraag of we daar aan het voetballen komen. Er is nog genoeg voor verbetering vatbaar.”