Van der Poel oppermachtig in Waaslandcross

Van der Poel reed de eerste rondes rustig mee in een kopgroepje, maar besloot al snel alleen verder te gaan toen hij op de lastige zandstrook een gaatje sloeg.

Een halve minuut later kwam Quinten Hermans uit België als tweede over de finish, de Brit Tom Pidcock eindigde als derde. Zij zaten aanvankelijk in de groep met Van der Poel.

De Nederlander was vorig jaar ook al de beste in de Waaslandcross. Hij won deze wedstrijd eind 2014 ook. Van der Poel staat zondag aan de start in de Belgische stad Namen, voor de zesde wereldbekerwedstrijd van dit seizoen.

„Ze bleven achter me in het zand even haken. Ik hoorde de speaker zeggen dat Hermans een foutje maakte. Ik keek achter me en zag een mooi kloofje, toen heb ik doorgezet”, zei Van der Poel bij Sporza. „Het was een heel lastig rondje, je kan hier niet zomaar iemand uit je wiel rijden. Toen ik eenmaal een gaatje kreeg, besloot ik maar door te gaan.”

Van der Poel kwam voor de elfde keer dit seizoen als eerste over de finish. Alleen vorige week in de Hotondcross won hij niet (derde). Van der Poel sloeg deze week het Sportgala over, omdat hij zich in alle rust wilde voorbereiden op de wedstrijden van dit weekeinde. „Ik geef niet zo heel veel om zulke prijzen, ik win liever in de koers. Maar ik vind het wel een hele eer dat ik ben gekozen tot Sportman van het Jaar, ook als je kijkt naar de anderen die kans maakten”, zei Van der Poel, doelend op Max Verstappen en Virgil van Dijk.