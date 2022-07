Van Diepen loopt finaleplaats mis op 800 meter

Van Diepen wilde in stadion Hayward Field graag bewijzen dat hij op de 800 meter tot de wereldtop behoort. Op de 400 meter bulkt hij van de medailles, maar op de dubbele afstand staat hij nog droog. Het was hem voor het eerst gelukt om de series door te komen, maar de halve finales bleken het eindstation. Hij kwam in de laatste ronde wel goed in positie voor het laatste rechte stuk naar de finish, maar kwam tekort om bij de eerste twee te eindigen, die zich rechtstreeks voor de finale plaatsten.

„Dit was een beetje de ongelukkigste manier van racen voor mij. Er waren te veel tempowisselingen en daar ben ik nog niet klaar voor”, zei Van Diepen kort na zijn race. „Ik heb een constant tempo nodig waarop ik mijn snelheid kan gebruiken, want dan kan ik acht van de tien races winnen, maar dit is dan net een van die races dat ik het niet kan. Op zich kwam ik in de juiste positie uit de bocht en zette de eindsprint goed op, maar ik voelde al snel zware benen. Ik probeerde er nog doorheen te lopen, want je moet op zo’n moment niet naar je gevoel luisteren, maar het was echt op.”

Tevreden

Toch was Van Diepen tevreden. „Ik heb het beter dan ooit gedaan op de 800 meter. Op de vorige toernooien hoorde ik er nog niet tussen en was ik nergens, maar hier heb ik de halve finales bereikt. Dat is een stap verder. Ik leer van deze race, bijvoorbeeld dat ik nog moet werken aan mijn duurvermogen. Ik ben waarschijnlijk de snelste van allemaal, maar mis nog inhoud.”

Hij verlegt nu de aandacht naar de 4x400 meter estafette, waarop hij met de Nederlandse ploeg de afgelopen jaren al de nodige prijzen binnensleepte. Hij won olympisch zilver in Tokio en dit voorjaar brons op de WK indoor in Belgrado. In Eugene liep Van Diepen op de openingsdag van de WK samen met Liemarvin Bonevacia, Lieke Klaver en Femke Bol naar het zilver op de 4x400 meter gemengd. „Ik heb de puzzel voor de bondscoach wat makkelijker gemaakt, want nu ik niet de finale van de 800 heb gehaald, hoeft hij mij niet te sparen voor de series.”