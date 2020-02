Remko Pasveer spelbreker op ADO-verjaarspartijtje

Met name de reddingen van Pasveer bij een penaltymoment van ADO Den Haag spraken tot de verbeelding. Na interventie van de VAR besloot scheidsrechter Joey Kooy de bal op de stip te leggen vanwege een overtreding van Danilho Doekhi op Aaron Meijers. Tomas Necid ging achter de bal staan, maar zag Pasveer zijn inzet stoppen, waarna ook de rebound een prooi was voor de Vitesse-goalie.

Retroshirt

ADO stond met onder andere grote doeken op de tribunes, een optreden van de Haagse zanger John Medley, een retroshirt en een reünie van het kampioensteam van 1985/1986 stil bij het 115-jarig bestaan. Dergelijke exercities in historische shirts willen nog wel eens verkeerd aflopen en ook ADO had niet de wind in de zeilen bij de verjaardagsviering.

In een aanvankelijk gelijkopgaande wedstrijd was Vitesse in eerste instantie het dichtst bij een openingsgoal, toen Riechedly Bazoer de bal op de paal knalde. Het wilskrachtige ADO knokte zich echter meer en meer in de wedstrijd en blufte Vitesse steeds vaker af op karakter, agressie en werklust.

De ploeg van interim-trainer Edward Sturing is goed begonnen aan de tweede seizoenshelft maar liet het in Den Haag net als vorige week in de tweede helft tegen FC Emmen afweten. Vitesse kon niet dominant worden en werd door ADO in een afwachtende rol gedwongen. Vitesse deed veel te weinig met de aanwezige kwaliteit en werd in het defensief gedrongen door een fellere thuisploeg.

Pasveer blinkt uit

Nadat Pasveer eerst nog een slechte beurt had gemaakt door een terugspeelbal in de voeten van Necid te schuiven, waarna hij nog maar net redding kon brengen, zou de doelman uitgroeien tot de belangrijkste Vitesse-speler na rust. Pasveer had meerdere goede reddingen met als hoogtepunt de in tweeën gestopte strafschop. Maar ook op veel andere momenten moest de ervaren doelman de reddende engel spelen. Vitesse ontsnapte nog een keer toen de 1-0 van invaller Michiel Kramer werd afgekeurd vanwege buitenspel. En zo kon Vitesse met de staart tussen de benen en een onverdiend punt huiswaarts keren, terwijl ADO balend achterbleef na het teleurstellend verlopen verjaarspartijtje.