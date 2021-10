’Fluiten we Steven Berghuis ook uit als we tegen de Noren in De Kuip moeten winnen?’

Dit is onze eigen speler. Met ’onze’ bedoel ik onze speler van Nederland. Hij staat daar niet als Ajacied maar als Oranje-international die alles geeft en voor zijn land voetbalt. Iedereen wil volgende maand toch dat we ons als voetbalnatie plaatsen voor het WK in Qatar? Nu komt het straks aan op de allerlaatste en belangrijkste partij tegen de Noren in Rotterdam en hebben we de kwaliteiten van Berghuis keihard nodig. We moeten winnen, maar gaan we hem dan ook uitfluiten?

Ik kan er werkelijk niet bij. Het hele clubgevoel moet plaatsmaken als Nederland speelt. Als speler van Ajax en later als ex-speler van Ajax heb ik heel wat interlands in De Kuip gespeeld maar ben ik nooit uitgefloten. Ik heb er ook altijd met plezier gespeeld want het is fantastisch om daar met Oranje te voetballen.

We zagen natuurlijk hetzelfde met Donarumma bij Italië, die in Milaan werd uitgefloten. Ik geloof niet dat Berghuis er zwaar van slag van raakt, maar je voelt je er niet beter door. Ik heb het één keer meegemaakt in het stadion van FC Utrecht toen we daar met Oranje speelden. Dat uitfluiten deed me pijn als international.”

Klik op onderstaande link voor de nieuwste column van Rafael van der Vaart: