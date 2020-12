Max Huiberts not amused over werkwijze Feyenoord

Zo werd Max Huiberts, directeur voetbalzaken bij AZ, volgens eigen zeggen op een zeer laat tijdstip geïnformeerd over Feyenoords interesse in hoofdtrainer Slot. ,,Ik ben door mijn collega (Frank Arnesen, red.) vrijdagavond laat op de hoogte gebracht. Hij heeft mij geprobeerd te bellen.”

Huiberts liet het telefoontje uit Rotterdam echter aan zich voorbijgaan. ,,Ik had geen behoefte om hem te spreken”, vervolgt de Alkmaarse ‘td’. ,,Als je het nieuws eerst van de media moet vernemen en je krijgt vervolgens nog iemand aan de telefoon die waarschijnlijk een lulverhaal gaat ophangen... Daar had ik niet zo’n behoefte aan.”

In hoeverre neemt Huiberts het ‘concurrent’ Feyenoord kwalijk dat die club Slot achter de rug van AZ benaderde? Huiberts: ,,De vraag is of hij er voor gekozen heeft om het op die manier te doen… Laat ik zo zeggen: ik loop lang genoeg mee in deze wereld om te weten dat sommige dingen niet helemaal gaan zoals ze zouden moeten gaan.”

En: ,,Ik probeer het zelf altijd goed te doen en mijn collega’s netjes te informeren, denk ik. Maar goed, misschien waren zij ook wel verrast dat zaken bij hun niet allemaal binnenskamers kunnen blijven.”

Geen moeilijke beslissing

Bij FOX Sports ging Huiberts even daarvoor in op het ontslag zelf. „Het was voor ons geen moeilijke beslissing”, stelde hij tegenover FOX Sports. „Bij de trainer van AZ moet het over AZ gaan en niet over Feyenoord. Wij willen een coach die de volledige focus op AZ heeft.”

Huiberts gaf toe dat het een ander verhaal was geweest als bijvoorbeeld NAC Breda of Manchester City bij Slot had aangeklopt. „Ik denk dat het dan anders was geweest. Al heb ik dan ook liever dat we het van de persoon zelf horen in plaats van via de media. Feyenoord is een directe concurrent, waarvan we willen winnen. We willen boven Feyenoord eindigen, dus dan is het raar.”

De technisch directeur zei dat de Alkmaarders transparantie belangrijk vinden. „Afspraken daarover hoeven we niet te maken, dat is de manier van werken bij AZ. We zijn altijd open en eerlijk naar elkaar.” Huiberts wilde Slot niet stiekem noemen, maar zei het wel raar te vinden dat er met andere clubs was gesproken, „omdat we pas net zijn begonnen aan de competitie.”

Emotioneel

Kenneth Perez stelde bij FOX Sports dat hij het idee had dat er bij het ontslaan van Slot sprake was van een emotioneel besluit. Huiberts is het daar niet mee eens. „Wij hebben er echt goed over nagedacht, al duurde het zoals gezegd niet lang. Robert Eenhoorn (algemeen directeur, red.) en ik denken rationeel. Wij vonden dit geen basis om verder te gaan. Dit is zeker geen emotionele beslissing. Kenneth kent mij als speler. Toen was ik misschien emotioneel, maar buiten het veld geldt dat niet.”

John van den Brom

Toen John van den Brom vorig jaar januari tussentijds naar FC Utrecht vertrok, was er sprake van een heel andere situatie, legde Huiberts uit. „In de gesprekken met John werd toen alles gedeeld. Van alles wat er in media verscheen, waren wij als club al op de hoogte. Dat ging allemaal op basis van vertrouwen. We werden toen vroeg op de hoogte gebracht van alles wat er speelde en kwamen niet voor verrassingen te staan. Dat was nu niet het geval.”

Bekijk ook de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie.