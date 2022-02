Bert van Marwijk ontslagen bij Verenigde Arabische Emiraten

Van Marwijk was sinds eind 2020 de trainer van het nationale elftal en was nog in de race voor een plek op het WK in Qatar van dit jaar.

Een opvolger van de Nederlander is niet gelijk bekendgemaakt. Van Marwijk was in 2019 ook al een periode bondscoach van de golfstaat.

In de kwalificatiegroep voor het WK staan de Emiraten derde. De beste twee plaatsen zich, voor de nummer 3 volgt nog een herkansing.