Maaskant voor twee jaar naar VVV

De opvolger van Maurice Steijn wordt morgen gepresenteerd. De Schiedammer was tot vandaag technisch directeur bij Almere City, gaf eerder aan voorgoed te stoppen als hoofdtrainer, maar miste het om dagelijks op het veld te staan.

In Limburg wordt hij herenigd met Stan Valckx, de technisch manager in Venlo waarmee hij in 2011 bij Wisla Krakow kampioen van Polen werd. Raymond Libregts, oud-speler van VVV, wordt voor de vierde keer zijn assistent.

Maaskant was ook als hoofdtrainer in beeld bij het Amerikaanse FC Cincinnati, de MLS-club waar scheidend PEC-directeur Gerard Nijkamp op korte termijn officieel degeneral manager wordt.