Foto’s: Virgil van Dijk zet volgende stap in revalidatie

En dat was voor de Oranje-aanvoerder vier maanden geleden voor het laatst. Op 17 oktober tijdens Everton - Liverpool (2-2) liep hij een kruisbandblessure op, na een onbezonnen actie van Everton-keeper Jordan Pickford.

De afgelopen weken werkte hij vanwege de warmte in Dubai aan zijn herstel. Hij zat afgelopen weekeinde ook voor het eerst op de tribune op Anfield, waar hij zijn ploeg zag verliezen van Everton (0-2) in de ’Riverside Derby’.

Bondscoach Frank de Boer van het Nederlands elftal hoopt nog steeds dat hij komende zomer tijdens het EK over zijn aanvoerder kan beschikken. „Het wordt kantje boord voor Virgil”, vertelde de bondscoach in een interview in De Telegraaf. „Hij is met zoveel energie bezig. Als je ziet wat hij allemaal doet... In mijn tijd mocht je alleen trappelen in het zwembad. Krijgt Virgil geen terugslag en gaat het iets sneller dan verwacht, dan moet hij de EK-opening op 13 juni tegen Oekraïne kunnen halen. Hij is heel belangrijk voor ons team op en buiten het veld.”

Van Dijk staat bij Liverpool ’gewoon’ op de spelerslijst voor de tweede helft van het seizoen, ondanks dat hij zeer waarschijnlijk niet aan spelen toekomt. Liverpool mist nog steeds - naast Van Dijk - de geblesseerde verdedigers Joe Gomez, Joël Matip en Fabinho. Aanvoerder Jordan Henderson moest zich afgelopen weekeinde al na een half uur laten vervangen. „Hij heeft een liesblessure”, zei Klopp. „Het ziet er niet goed uit, maar we moeten de uitslag van een scan afwachten. Zo gaat het al het hele seizoen bij ons.”