Ook Veltman verlengt bij Ajax

De 27-jarige Veltman was in het bezit van een aflopend contract. Hij stond deze zomer open voor een buitenlands avontuur. West Ham United had belangstelling voor hem, maar Ajax wilde hem uiteindelijk niet kwijt.

De verdediger volgt het voorbeeld van Dusan Tadic, André Onana, David Neres, Hakim Ziyech, Nicolas Tagliafico en Noussair Mazraoui. Zij verlengden eerder al hun samenwerking met Ajax.

Veltman keerde aan het einde van het vorige seizoen terug in de hoofdmacht van Ajax, na een zware knieblessure. Hij maakt deel uit van de voorlopige selectie van bondscoach Ronald Koeman voor de komende interlands van het Nederlands elftal tegen Duitsland en Estland. Hij speelde woensdag tegen APOEL Nicosia zijn 222e wedstrijd in de hoofdmacht van Ajax.