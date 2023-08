Oud-Vitesse-spits Loïs Openda raakt op stoom in Duitsland

Leipzig haalde met Openda en Simons twee topschutters in huis die allebei de Eredivisie als opstapje gebruikten. Openda maakte in het seizoen 2021/’22 achttien treffers namens Vitesse. Alleen Sebastien Haller (Ajax, 21 goals) deed het beter. Simons deelde de topscorerstitel vorig seizoen met FC Utrecht-spits Tasos Douvikas door negentien keer te scoren.

Bekijk ook: Tasos Douvikas laat zich met twee goals zien bij laatste test FC Utrecht tegen Espanyol

Met een 3-0 oefenzege op Las Palmas sloot Leipzig de voorbereiding af. Openda nam voor de rust twee doelpunten voor zijn rekening. Daarna liet hij zich wisselen voor Simons. De Belgisch international gaf daarmee een keurig vervolg aan zijn kennismaking met de supporters van Leipzig. In alle drie de oefenduels die hij speelde, scoorde hij. Tegen Altglienicke was Openda vier keer trefzeker (9-2 winst). Bij zijn officieuze debuut, tegen Udinese, was hij ook al goed voor een treffer.

Bekijk hieronder de tweet.

Openda laat in Duitsland zien dat hij weinig aanpassingstijd nodig heeft. Deze zomer werd hij voor 43 miljoen euro overgenomen van het Franse RC Lens. Over precies een week start voor Leipzig het seizoen met de Duitse Super Cup. Bayern München is dan de tegenstander. Een week later begint het Bundesliga-seizoen tegen Bayer Leverkusen.