Video: NFL-speler slaat opponent met eigen helm op blote hoofd

In de NFL kijken ze niet meer op van een opstootje meer of minder, maar de brutale actie van Garrett ging er zelfs bij de National Football League niet in. Hij nam de helm van Rudolph af en sloeg hem ermee op zijn hoofd.

Rudolph kwam er gelukkig zonder blessures vanaf, maar de onbezonnen daad van Garrett had veel erger kunnen aflopen. De ploegmaten van Rudolph reageerden woedend. Steelers-center Maurkice Pouncey sprong bovenop de grote vechtpartij en verkocht Garrett enkele rake klappen en een trap. Uiteindelijk werden Garrett en Pouncey uitgesloten, net zoals Larry Ogunjobi die Rudolph tegen de grond had gewerkt.

„Ik heb een fout gemaakt, ik verloor mijn zelfbeheersing”, vertelde Garrett achteraf aan de pers. „Ik ben te ver gegaan. Wat ik deed was dom. Ik heb mij laten meeslepen door mijn emoties. Dit gaat ons team nog even achtervolgen.”

’Had hem kunnen doden’

Garrett riskeert nu een bijzonder lange schorsing, allicht zal hij dan ook dit seizoen niet meer in actie mogen komen. „Dit heb ik nog nooit in mijn leven meegemaakt”, reageerde zijn coach Freddie Kitchens alvast ontstemd. „Ik ben beschaamd. Myles is ook beschaamd. Hij beseft wat hij heeft gedaan en dat dit compleet onacceptabel is.”

Rudolphs ploegmakker Pouncey was alvast duidelijk. „Garrett moet absoluut zeker tot het einde van het seizoen geschorst worden. Nu zullen we weten hoe serieus de NFL het meent met de bescherming van de spelers. Garrett had mijn teammaat wel kunnen doden. Wat als hij hem had geraakt op de slaap?”