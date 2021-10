Eddy Merckx ziet in Tadej Pogacar de nieuwe Merckx

Pogacar is amper 23 jaar oud, maar won dus al twee keer de grootste wielerwedstrijd van het jaar. En hij kan meer. De Sloveen was onlangs nog de beste in de Ronde van Lombarije en hij won eerder dit jaar Luik-Bastenaken-Luik.

„Ik heb mensen al vaak horen zeggen van ’dit is de nieuwe Merckx’, zonder dat een renner aan die criteria voldeed”, aldus Eddy Merckx zelf. „Maar bij Tadej denk ik dat we hem echt gevonden hebben. Ongelooflijk dat hij op z’n 23ste al twee keer de Tour heeft gewonnen. Hij staat nog altijd maar aan het begin van zijn carrière en ik denk dat hij in bepaalde wedstrijden beter kan doen dan ik. Dertig zeges heeft hij al, ongelooflijk. Toen ik zo oud was, had ik nog geen Tour gewonnen. Hij is een groot kampioen en we gaan nog veel genieten van hem de komende jaren.”

"Eddy won overal"

De Kannibaal had ook nog wat advies voor Pogacar. „Blijf met beide voeten op de grond”, klinkt het. „Elk jaar begint hij opnieuw vanaf nul en elke keer opnieuw zal hij moeten bewijzen dat hij de sterkste is. Maar hij weet dat waarschijnlijk wel. Hij heeft ook een uitstekend team rondom zich, die alles tot in het kleinste detail regelt. Hij is een complete renner. Als hij blijft fietsen zoals hij bezig is, dan gaat hij nog vaak de Tour winnen. En ook de Giro, natuurlijk. Hij heeft dan ook geen zwakke punten, denk ik. Qua mentaliteit en professionalisme is hij al een groot kampioen.”

„Velen hebben me al wel eens gezegd dat ik de nieuwe Merckx ben, maar dat is onmogelijk want hij heeft letterlijk alles gewonnen”, aldus Pogacar. „Eddy was een complete renner, hij won overal. Het is voor mij lastig om Milaan - Sanremo één keer te winnen, laat staan zeven keer zoals hij. Ik win graag, maar ik kan ook een nederlaag aanvaarden. Ik wil op elke wedstrijd mijn stempel drukken, ook al is het maar een lokaal criterium in Slovenië. Ik zou graag nog eens teruggaan naar de Olympische Spelen om goud te pakken. En ik wil ook nog de Giro en Vuelta winnen.”