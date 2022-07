Premium Het beste van De Telegraaf

’Homerun King’ Coco Balentien geniet met volle teugen van debuut op Nederlandse grond Nederland pakt eindzege Honkbalweek na ’Koninkrijks-battle’ tegen Curaçao in finale

Door Daan ten Berge Kopieer naar clipboard

Wladimir Balentien. Ⓒ Henk Seppen

Haarlem - Voor het eerst sinds 2016 heeft Nederland de Honkbalweek Haarlem weer op haar naam weten te schrijven. Na prachtige duels tegen onder anderen Cuba, Japan en Italië was vrijdagavond in de finale Curaçao de tegenstander. Oranje trok in dat duel aan het langste eind, door met name in de vijfde inning flink huis te houden: 6-1. Technisch directeur van de KNBSB, Rick van den Hurk, kijkt met trots terug op een geweldige week: „Een uitdagend toernooi met een fantastisch einde.”