FC Twente plaatst overval voor Younes Taha

Door Jeroen Kapteijns

ZWOLLE - Royale Union Sint-Gillis dacht al met het grote PEC Zwolle-talent Younes Taha aan de haal te gaan, maar het is nog maar de vraag of de seizoensrevelatie van de Blauwvingers daadwerkelijk in Brussel terecht komt. Royale Union Sint-Gillis is bereid om bijna een miljoen euro te betalen voor Taha, maar bronnen rond de Zwolse club melden dat nu ook FC Twente zich nadrukkelijk heeft gemengd in de strijd om de talentvolle speler. De Enschedese club heeft inmiddels ook een eerste bod gedaan.