Vincent van der Voort zorgt voor nieuwe sensatie op World Matchplay

Van der Voort ging in de lege Marshall Arena voortvarend van start. In de openingsleg van Gurney opende hij met driemaal 140 om vervolgens met drie pijlen de resterende 81 van het bord te poetsen. Daarmee zette hij direct de toon. Ook de vier opeenvolgende legs werden een prooi voor de nuchtere darter uit Purmerend. Van der Voort liet nauwelijks kansen onbenut en daarnaast lag zijn gemiddelde zo’n tien punten hoger dan dat van Gurney (103 om 94).

Belangrijke finishes Van der Voort

Na de eerste break kwam Gurney iets dichterbij, tot 2-5. Daarna volgde echter twee vlijmscherpe finishes van 80 bij Van der Voort, die de marge daarmee weer wist te vergroten tot vijf. De 180-er die volgde kwam daarna nog eens extra hard aan bij zijn Noord-Ierse opponent. ’Fast Vinnie’ stapte vervolgens met een 8-2 voorsprong de tweede pauze binnen. Daarna speelde hij de partij ondanks enkele kleine haperingen vakkundig uit en zegevierde uiteindelijk met 11-5 in legs, waarbij hij op een eindgemiddelde van 97,67 uitkwam. Daarmee evenaarde hij zijn beste prestatie bij de World Matchplay, waar hij in 2009 ook tot de laatste acht reikte. Daarin bleek Mervyn King destijds te sterk.

Van der Voort was maandag al uitstekend aan het majortoernooi begonnen. Tegen Chisnall gooide hij eveneens een gemiddelde van bijna 100 en zorgde hij met een sterke eindsprint voor een mooie zege (10-6 in legs). Met die overwinning deed hij toen al goede zaken voor de zogenoemde Order of Merit (wereldranglijst gebaseerd op het prijzengeld van de afgelopen twee jaar bij rankingtoernooien) waar hij nu virtueel op plek 29 staat.

Bij de laatste acht neemt Van der Voort het vrijdag op tegen de winnaar van de partij tussen de regerend wereldkampioen Peter Wright en Glen Durrant. Overigens weet hij zich al verzekerd van 25.000 Britse ponden aan prijzengeld.

Michael van Gerwen beleefde weinig plezier aan de World Matchplay-editie van 2020. Ⓒ PDC

Favorieten als Van Gerwen uitgeshakeld

Bij de World Matchplay sneuvelden overigens al diverse titelfavorieten. Zo werd Michael van Gerwen dinsdagavond in de tweede ronde verrassend uitgeschakeld door Simon Whitlock. De nummer één van de wereld beleefde een offday en kwam voor zijn doen tot een bedenkelijk gemiddelde van 90,8. Whitlock profiteerde optimaal en stuurde Van Gerwen met een afgetekende 11-4 nederlaag naar huis. Verder konden ook Gerwyn Price, Rob Cross en Nathan Aspinall voortijdig hun koffers inpakken.