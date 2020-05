Streep door groots UFC-gevecht

Jon Jones en Francis Ngannou gaan met elkaar op de foto, op dit moment vechten ze het liefst tegen elkaar. Ⓒ screenshot

De UFC-leiding ziet vooralsnog geen heil in een supergevecht tussen lichtzwaargewichtkampioen Jon Jones en de man in vorm Francis Ngannou, die in de zwaargewichtdivisie slechts 2 minuten en 42 seconden nodig had om zijn laatste vier tegenstanders te verslaan.