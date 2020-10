Na Max Verstappen haalt ook Lando Norris uit naar Lance Stroll

Waar Stroll tijdens de eerste vrije training op vrijdag al clashte met Max Verstappen, ging het zondag ook mis tijdens de race, toen hij de deur dicht smeet bij Lando Norris. De McLaren-rijder haalde na afloop hard uit naar Stroll.

„Hij heeft duidelijk niet geleerd van het moment op vrijdag, maar hij lijkt sowieso nooit ergens van te leren. Dit soort dingen gebeurt wel vaker als hij in de buurt is. Ik moet gewoon zorgen dat ik voortaan bij hem weg blijf.”

Stroll kreeg vanwege zijn actie bij Norris een vijf seconden tijdstraf. Vanwege het overschrijden van track limits kreeg hij bovendien nog een penalty aan zijn broek.

„Ik was behoorlijk verbaasd dat hij het aan de linkerkant probeerde, want hij had er rechts makkelijk voorbij gekund”, blikte Norris na de race terug op het moment.

„Ik wachtte op hem om te zien of hij naar links of rechts zou gaan, maar hij bleef in het midden rijden. In een split second besloot ik buitenom te gaan, waardoor ik een stukje over de kerbstones moest rijden”, zo luidde de lezing van Stroll.

„Ik had het gevoel dat ik hem volledig voorbij was toen ik instuurde voor de bocht, maar er was helaas geen ruimte voor twee auto’s. Na de botsing was er schade en had het geen zin om door te rijden.”

Max Verstappen

Het incident op vrijdag tussen Verstappen en Stroll was vergelijkbaar en vond ook op hetzelfde punt plaats. De Nederlander reageerde tijdens de training witheet en smeet met enkele krachttermen.

Met name de woorden ’retard’ en ’mongol’ zorgden voor ophef, zoals dat ook gebeurde na de Grand Prix van de Verenigde Staten in 2017. Verstappen sprak toen net na de race op eenzelfde manier over een steward, die hem bestrafte en daardoor een podiumplaats door de neus boorde.

„Zoiets gebeurt in het heetst van de strijd”, legt Verstappen uit. „Ik bedoelde er verder niets mee, ik was alleen op dat moment even boos en teleurgesteld. We leven in een wereld waar alles misschien wat gevoelig ligt. Ik heb gewoon normaal met Lance gesproken, kort daarna. No hard feelings.”