Marko: ’Hülkenberg vrijdag gebeld door Red Bull’

Hülkenberg werd namelijk vrijdag gebeld door Red Bull-adviseur Helmut Marko of hij eventueel beschikbaar was, omdat er twijfels waren over de inzetbaarheid van Alexander Albon. „Die had een onzekere, ongedefinieerde uitslag van zijn coronatest”, aldus Marko op de Duitse televisiezender Sport1. „Dat had dus positief kunnen zijn. Ik heb Hülkenberg gelijk na de landing gebeld. We waren vrijdag al met hem in gesprek.”

Uiteindelijk bleek Albon ’gewoon’ negatief getest en kon de teamgenoot van Max Verstappen instappen. Hülkenberg reed als vervanger van de niet fitte Lance Stroll vanaf de twintigste plek naar een achtste plaats op de Nürburgring. Hij werd zaterdag op het laatste moment opgeroepen door dat team. Albon kende overigens een dramatische wedstrijd en werd uiteindelijk vanwege een motorisch probleem naar binnen gehaald door Red Bull.

Marko herhaalde ook nogmaals dat het de intentie is om verder te gaan met Albon, maar dat de Britse Thai wel moet presteren. Anders gaat Red Bull mogelijk toch naar coureurs van buitenaf kijken, zoals Hülkenberg of Sergio Pérez. Volgens de topman van de renstal is het voor een coureur haast onmogelijk om binnen drie tienden van een seconde van Verstappen te zitten.

