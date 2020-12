Argentijnse senator wil afbeelding Diego Maradona op biljet 1000 pesos

,,Uiteraard is het een eerbetoon, maar het kan ook een economisch voordeeltje hebben. Toeristen willen graag beslag leggen op een Maradona-biljet”, zo legde Durango uit. Volgens de bestuurder heeft hij al veel enthousiaste reacties gekregen.

Volgens de senator is het nu aan de wettenmakers. ,,Het idee is om Maradona te eren, zijn goede en slechte kanten, als de bekendste Argentijn in de wereld.”

Maradona (60) overleed op 25 november aan een hartaanval.