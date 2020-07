Invaller Steven Bergwijn helpt Harry Kane aan jubileumtreffer

Voor Tottenham kwamen Son Heung-min en Harry Kane (twee) tot scoren. Bij de bezoekers viel Steven Bergwijn in bij een 1-1-stand in de 56e minuut. Amper 4 minuten later gaf de voormalige aanvaller van PSV de voorzet op Kane, die zijn ploeg met een rake kopbal op voorsprong bracht (1-2). Het was zijn tweehonderdste doelpunt in zijn profcarrière. De trefzekere aanvalsleider besliste in de laatste minuut van de reguliere speeltijd het duel met zijn tweede treffer van de avond.

Wolverhampton

Nummer 6 Wolverhampton Wanderers liet 2 punten liggen bij Burnley: 1-1. De gelijkmaker van de thuisclub viel in de 96e minuut en kwam op naam van Chris Wood, die een strafschop benutte.

Erik Pieters speelde de gehele wedstrijd bij Burnley. Tottenham heeft nog maar 1 punt minder dan de Wanderers. De zesde plaats is goed voor deelname aan de voorronde van de Europa League.

Vreugde bij Manchester City na de fraaie openingstreffer van David Silva uit een vrije trap. Ⓒ EPA

Manchester City

Nummer 2 Manchester City won met 2-1 van Bournemouth, dat zonder Nathan Aké (blessure) en Arnaut Danjuma Groeneveld (reserve) speelde. Bournemouth staat als nummer 18 nog 3 punten onder de degradatiestreep.