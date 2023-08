’Gestopte’ André Onana komt terug op beslissing: keeper keert terug bij Kameroen

Onana botste eind vorig jaar tijdens het WK met Song en werd uit de selectie gezet. Hij vertrok voortijdig uit Qatar en kondigde zijn afscheid aan als international.

„Elk verhaal, hoe mooi dat verhaal ook is, kent een einde”, schreef de voormalig keeper van Ajax in een verklaring. „Aan mijn verhaal bij het Kameroense elftal is nu een einde gekomen. Waar ik ook ga, zal ik de Kameroense vlag hoog blijven houden. Ik zal een fan blijven zoals de meer dan 27 miljoen Kameroeners dat bij elke wedstrijd zijn. Dank aan iedereen die in mij geloofde.”

Kennelijk hebben Onana en bondscoach Song hun onderlinge problemen opgelost. De voetbalbond van Kameroen geeft geen verklaring voor de terugkeer van Onana.

Sahraoui van sc Heerenveen debuteert in Noorse selectie

Osame Sahraoui is voor het eerst opgenomen in de selectie van de nationale voetbalploeg van Noorwegen. De aanvaller wordt beloond voor zijn goede competitiestart bij sc Heerenveen. Hij was in drie competitieduels goed voor twee doelpunten en een assist.

Noorwegen speelt op 7 september tegen Jordanië en neemt het vijf dagen later op tegen Georgië. Erling Haaland en Martin Ødegaard zijn de grote sterren van de Noorse ploeg.