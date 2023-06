Wereldkampioen MotoGP Bagnaia beleeft superweekend in eigen land

Voor Bagnaia is het de derde zege van het seizoen. De 26-jarige Italiaanse wereldkampioen is ook klassementsleider in het WK. Hij liep uit op zijn landgenoot Marco Bezzecchi, die pas als achtste over de finish kwam.

Zesvoudig wereldkampioen in de MotoGP, Marc Márquez, ging in de zesde ronde onderuit met zijn Honda. Zijn broer Alex Márquez belandde ook naast de baan in zijn poging om als derde te finishen.

„Ik had een race zoals deze niet verwacht”, zei Bagnaia. Hij startte van pole en na een spannende start waarin de Australiër Jack Miller zich vooraan meldde, hield hij alsnog de leiding en die stond hij daarna niet meer af. „Klus geklaard en nu op naar de Sachsenring.”