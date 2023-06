Wereldkampioen MotoGP Bagnaia beleeft superweekend in eigen land

Voor Bagnaia is het de derde zege van het seizoen. De 26-jarige Italiaanse wereldkampioen is ook klassementsleider in het WK. Hij liep uit op zijn landgenoot Marco Bezzecchi, die pas als achtste over de finish kwam.

Zesvoudig wereldkampioen in de MotoGP, Marc Márquez, ging in de zesde ronde onderuit met zijn Honda. Zijn broer Alex Márquez belandde ook naast de baan in zijn poging om als derde te finishen.