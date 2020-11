Oranje is Nathan Aké al heel snel kwijt tegen Spanje

De verdediger van Manchester City verliet het veld in de Johan Cruijff ArenA met een hamstringblessure, die hij opliep na een terugspeelbal op de debuterende doelman Marco Bizot. Daley Blind verving Aké.

De vroege wissel was een tegenvaller voor Frank de Boer, want de bondscoach wilde Blind juist sparen voor de duels in de Nations League tegen Bosnië en Herzegovina (zondag) en Polen (volgende week woensdag). Het plan van De Boer was om zijn gehele verdediging te laten staan en later in de wedstrijd juist zijn middenvelders en aanvallers te wisselen.

De Boer mag tegen Spanje zes keer wisselen.