Den Bosch-coach Marieke Dijkstra: ’Nam met pijn in hart afscheid van mijn mannen’

Marieke Dijkstra, coach van de hockeysters van Den Bosch, hoopt dat veel meer vrouwelijke coaches in de top belanden. Ⓒ René Bouwman

Het zal voor Marieke Dijkstra (44) nog een hele klus worden om met de vrouwen van Den Bosch de landstitel met succes te verdedigen. Maar als iemand van een uitdaging houdt, is het de oud-tophockeyster wel. Als assistent van Oranje-bondscoach Jeroen Delmee was de nuchtere Drentse vakvrouw een zeldzaamheid in het mannenhockey. „Op de uitgerekende datum stond ik nog training te geven.”