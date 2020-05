Ook spelers FC Utrecht akkoord met minder salaris

Eerder maakten PSV, Sparta Rotterdam, Heracles Almelo, FC Groningen, VVV-Venlo, FC Twente en PEC Zwolle afspraken met spelers, staf- en directieleden en vaak ook het kantoorpersoneel over vermindering van de salarissen.

De belangenorganisaties voor werkgevers en werknemers in de voetballerij (FBO, VVCS, ProProf en de CBV) sloten begin deze maand een akkoord over een pakket aan noodmaatregelen, bestaande uit bindende afspraken en collectieve aanbevelingen. Het is de bedoeling dat hiermee op jaarbasis zo’n 35 miljoen euro wordt uitgespaard, bedoeld om de financiële gevolgen van de coronacrisis voor de clubs iets te verlichten.

„Vanaf minuut 1 was iedereen bereid mee te denken met de club”, aldus aanvoerder Willem Janssen op de website van FC Utrecht. „De directie heeft de spelersraad – die in eerste instantie betrokken was bij de gesprekken omtrent de tijdelijke salarisverlaging - meegenomen in de plannen die er lagen, dat er ondanks de huidige inkomstenderving gekeken wordt naar wat er wél kan en waar de volgende stappen gezet kunnen worden als club zijnde.”

„Uiteraard zijn wij als spelersgroep ons bewust van de impact die het coronavirus heeft over de hele wereld, dus ook in onze directe omgeving. Onze businessleden en supporters staan wellicht voor lastige financiële keuzes nu, en in de komende periode. We hopen dat we komend seizoen weer de steun kunnen ontvangen die we het afgelopen seizoen ook hebben mogen krijgen, al dan niet op afstand. Ook als blijk van waardering en solidariteit richting deze trouwe supporters en partners hebben wij het voortouw genomen door middel van deze tijdelijke salarisverlaging. Ik ben blij dat we een unaniem akkoord hebben bereikt.”