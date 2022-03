Zoontje Rafael van der Vaart opgeroepen voor Oranje onder 16

Het is de eerste keer dat de 15-jarige middenvelder van Esbjerg fB zo’n uitnodiging krijgt. Damian van der Vaart speelt bij de jeugd van Esbjerg, maar maakte onlangs zijn debuut in het eerste van de Denen. Zijn vader is daar assistent-trainer.

Op 7 maart wordt Damiam verwacht voor zijn eerste training met het jeugdige Nederlands elftal.