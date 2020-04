Betaald voetbal kan seizoen niet afmaken

Premier Mark Rutte meldde dinsdagavond tijdens de persconferentie dat het verbod op vergunninghoudende evenementen (waaronder wedstrijden in het betaald voetbal vallen) verlengd wordt tot en met zeker 1 september. Die maatregel was al van kracht tot en met 1 juni. Eind vorige week had een aantal burgemeesters al laten weten het liefst de evenementen tot en met 1 september geschrapt te zien.

Nieuwe seizoen

Nu de stadions dus tot zeker 1 september nog dicht blijven, lijkt het boek van het seizoen 2019/2020 dicht te kunnen. Op 1 september is normaal gesproken het nieuwe (Europese) voetbalseizoen allang begonnen. Als het huidige, stilgelegde seizoen na 1 september alsnog uitgespeeld zou moeten worden, is het zo goed als onhaalbaar om het nieuwe seizoen 2020/2021 op tijd te kunnen starten en beëindigen.

Voor de zomer van 2021 staat namelijk ook het uitgestelde Europees kampioenschap op het programma, waardoor het komende seizoen al eerder uitgespeeld zou moeten zijn.

Als er al na 1 juni weer duels in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie gespeeld zouden kunnen worden, dan nog was het een hele opdracht voor de KNVB geweest om in de zomermaanden een programma in elkaar te draaien. Er moesten onder meer nog acht volledige speelronden en een aantal inhaalduels worden afgewerkt, alsmede de finale om de KNVB-beker. Ook moest er nog een scenario klaar zijn voor de verdeling van de tickets om Europees voetbal en de promotie/degradatieplaatsen.

Grand Prix Zandvoort

De verlenging van het verbod op evenementen van drie maanden betekent ook slecht nieuws voor de TT van Assen, de motorraces die voor 26 tot met 28 juni op het programma staan. De Grand Prix van Zandvoort in de Formule 1, de NK wielrennen en de Amstel Gold Race kunnen ook niet voor 1 september worden gehouden.