VIDEO Xhaka woest op teamgenoten Arsenal: ’Blijf dan lekker thuis’

„Als je niet klaar bent voor zo’n wedstrijd of nerveus bent, blijf dan op de bank zitten of blijf lekker thuis”, zei de Zwitserse international. „We hebben spelers nodig die ’ballen’ hebben. Dit was voor ons een van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen, maar van de eerste tot de laatste minuut verdienden we het niet om op het veld te staan.”

Arsenal gaf op St. James’ Park de vierde plek en daarmee een ticket voor de Champions League uit handen. De ploeg van manager Mikel Arteta lag dit seizoen lang op koers om zich voor het eerst sinds 2016 te plaatsen voor het belangrijkste Europese bekertoernooi, maar na nederlagen tegen Tottenham Hotspur (3-0) en Newcastle United is Arsenal naar de vijfde plek gezakt. De ’Gunners’ gaan de laatste speelronde in met 2 punten achterstand op de Spurs.

„Rampzalig”, zo noemde Xhaka het optreden in Newcastle. „Zo verdienen we het niet om in de Champions League en zelfs in de Europa League te spelen. Dit valt heel moeilijk te accepteren. Het heeft niets met leeftijd te maken. Of je nou 30, 35 of 18 jaar bent: als je er niet klaar voor bent, blijf dan gewoon thuis. Ik weet niet waarom we niet deden wat de coach van ons vroeg.”

Geen verklaring Arteta

Arteta had ook geen verklaring voor het falen van zijn ploeg. „Normaal gesproken kan ik een nederlaag wel verdedigen. Maar dit keer is dat niet makkelijk. Newcastle was van begin tot eind honderd keer beter dan wij. Dat valt moeilijk te accepteren, omdat we wisten wat er op het spel stond”, aldus de Spaanse trainer.

Arsenal kan zich alleen plaatsen voor de Champions League als het zondag wint van Everton en Tottenham verliest bij het gedegradeerde Norwich City.