Feyenoorder Joao Teixeira liet hart van Steven Gerrard ooit sneller kloppen

João Carlos Teixeira traint voor het eerst mee bij Feyenoord. Ⓒ FOTO FEYENOORD MEDIA

ROTTERDAM - Krijgt het legioen van Feyenoord een Portugese publiekslieveling? Trainer Dick Advocaat is er in ieder geval van overtuigd dat Joao Teixeira met zijn creativiteit en technische bagage iets extra’s kan geven aan Feyenoord. Zijn carrière ging echter niet altijd over rozen.