Zichtbaar genietende Van Gaal: ’Deze groep wil het uitvoeren zoals het moet’

Al trok Van Gaal zelf direct in twijfel óf het wel zijn laatste kunstje gaat zijn, toen een verslaggever hem daarnaar vroeg. ,,Ik denk het wel, maar je weet het maar nooit. Deze job heb ik ook aanvaard, omdat er niemand anders beschikbaar was op dat tijdstip, althans die mening had ik. Het was vijf jaar nadat ik was weggegaan bij Manchester United. Dus dat zegt genoeg. Ik geloof in deze spelersgroep. In 2014 zijn we met een in mijn ogen mindere spelersgroep derde geworden. Van deze spelersgroep verwacht ik meer. Dat is niet alleen afhankelijk van het technische en tactische vermogen maar ook van een beetje geluk.”

’Wij kunnen wereldkampioen worden’

„Dat je op de juiste momenten scoort en de tegenstander niet scoort”, legt hij uit. „Ik denk dat we met een beetje geluk wereldkampioen kunnen worden. Er zijn teams met meer kwaliteiten dan dat van mij, maar het gaat er ook om hoe je daarmee om gaat. Ik zeg: ‘Wij kunnen wereldkampioen worden’. Óf we het worden is de vraag, maar we kunnen het worden.”

Van Gaal bevestigde dat Depay tegen Senegal op de bank zal beginnen na een maandenlange afwezigheid en dat hij vervangen zal worden door Vincent Janssen. Het heetste hangijzer is de invulling van de positie onder de lat, waar de bondscoach een keuze moet maken tussen Remko Pasveer, Justin Bijlow en Andries Noppert, waarbij die laatste als verrassende keuze uit de bus komt rollen. Moeilijk vond hij de beslissingen, die hij heeft moeten nemen, niet, betoogde Van Gaal. ,,Omdat ik redelijk overtuigd ben van mijn keuze. Het zou slecht zijn als dat anders was. Het gaat erom dat ik ook kijk naar de tegenstander. Zo’n trainer ben ik. Ik analyseer de tegenstander en dan stel ik de spelers op, waarvan we profijt kunnen trekken tegen die tegenstander. Het is niet zo dat ik met een vast elftal speel.”

Evolutie

Gevraagd naar zijn evolutie als trainer, waarbij de Braziliaanse vraagsteller Van Gaals Barcelona-periode als agressief betitelde, weersprak Van Gaal diens conclusie dat hij zo veranderd is. ,,Ik ben niet veranderd. Als persoon ben ik niet veranderd. Ik heb me wel ontwikkeld in die tijd. Ik heb veel ervaring opgedaan. Ik heb nog steeds dezelfde visie als toen ik begon. Dat heeft te maken met het totale-mens-principe. Dat betekent dat achter de voetballer een mens staat en dat bepaalt veel. Dan is het de kunst om een speler op een bepaalde manier te benaderen in een groep. Er is wel veel evolutie geweest in de manier waarop we voetbal spelen.”

De bondscoach vervolgde: „Bij Ajax speelden we 4-3-3 en nu vullen we het anders in. Ik vind dat het voetbal sneller is geworden. In Brazilië had ik het over tien tot vijftien meter tussen de verdedigers. Nu heb ik het over tien tot vijf meter tussen de verdedigers. Er zijn momenten in mijn carrière geweest dat ik wel tot de conclusie ben gekomen dat het ook op een andere manier kan. Dat probeer ik nu ook weer tot uitdrukking te brengen.”

Geen stennis

Ten overstaan van de internationale pers benadrukte Van Gaal nog maar eens dat de huidige Oranje-selectie een van de beste groepen is waar hij ooit mee heeft gewerkt. ,,Ik vind dat deze spelersgroep ongelofelijk met elkaar bezig is, op een professionele manier. Ik denk dat dat altijd bijdraagt aan succes. Daarnaast willen ze ook echt uitvoeren wat we met elkaar afspreken. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere groep wil dat. Ik ben dertig jaar coach geweest en er zitten altijd wel spelers in een groep, die het niet me je eens zijn en het niet willen uitvoeren. Dan ontstaat er stennis en ga ik ze verwijderen maar dat is een heel proces. Maar deze groep wil het echt uitvoeren zoals het moet.”

Opnieuw trok hij de vergelijking met het Oranje van 2014. „Dat wilde de groep toen ook. Maar de gemiddelde kwaliteit van deze groep is hoger. In 2014 zat de kwaliteit in de voorhoede met Van Persie, Robben en Sneijder te maken. Toen moest Sneijder in dienst van het elftal spelen, want hij speelde niet als 10. Het heeft te maken met de verantwoordelijkheid van de spelers”, aldus Van Gaal, die vervolgens het woord richtte aan Virgil van Dijk, die naast hem zat. ,,Er zit hier een geweldige aanvoerder. Ik heb heel veel aanvoerders gehad, maar hij is echt een geweldige aanvoerder.”

Primeur voor aanvoerder

Van Dijk kijkt reikhalzend uit naar zijn eerste wedstrijd ooit op een groot toernooi, waar hij als 31-jarige zo lang op heeft moeten wachten. Bij het EK 2016 en WK 2018 liep Van Dijk met Oranje kwalificatie mis en het afgelopen EK miste de captain van het Nederlands elftal door een kruisbandblessure. ,,Ik heb er natuurlijk heel veel zin in. Deze laatste dagen gingen best wel langzaam. Morgen is het eindelijk zover. We gaan ervoor. Hopelijk wordt het een heel mooi avontuur met elkaar.”