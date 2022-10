Pogacar wint voor het tweede jaar op rij Ronde van Lombardije

In de laatste profkoers van zowel Alejandro Valverde (42) als Vincenzo Nibali (37) kreeg een van tien man zonder echt grote namen de ruimte. Bijna zes minuten werd de marge alvorens het peloton het gat begon dicht te rijden richting de finale. Op het moment dat op 70 kilometer van de streep de Madonna del Ghisallo beklommen moest worden werd het tiental ingerekend.

Op de klim hanteerden Jumbo-Visma (voor Jonas Vingegaard) en UAE Emirates (Pogacar) een hoog tempo, maar aanvallen waren er niet. UAE bleef de boel controleren tot de beklimming van de Civiglio op twintig kilometer van de meet. Pogacar trok daar door en Enric Mas kon hem als enige volgen. De twee waren vorige week al al de beste van het peloton in de Giro d’Emilia, toen Mas won.

De nummers twee van de voorbije Tour de France en Vuelta werkten niet heel goed samen, waardoor Mikel Landa het duo in het zicht hield en na de top kon terugkeren. Op de kortere en minder steile San Fermo di Battaglia viel Mas twee keer aan, maar Pogacar brak niet. Landa moest andermaal de twee laten rijden. Dit keer reden ze wel goed door, waarna Pogacar zijn klasse toonde in de sprint en zijn handen in de lucht kon steken.

Even daarachter won de stoppende Valverde de sprint voor de zesde plek. Hij klopte in zijn laatste meters als prof onder andere Bauke Mollema (zevende).

Dramatisch afscheid Nieve

Mikel Nieve heeft op pijnlijke wijze afscheid genomen van zijn carrière als wielerprof. De 38-jarige renner van Caja Rural kwam hard ten val tijdens de herfstklassieker, waarin hij net zoals Valverde en Nibali voor het laatst actief was als profrenner. Nieve ging onderuit in de afdaling van een van de beklimmingen op ongeveer 150 kilometer van de finish. Volgens de eerste berichten van zijn team heeft hij met een gebroken sleutelbeen opgegeven.

Nieve won in zijn carrière drie etappes in de Ronde van Italië en een rit in de Ronde van Spanje. De klimspecialist reed 22 grote ronden en hij eindigde zes keer bij de eerste tien. Daarnaast was hij een belangrijke adjudant van Chris Froome tijdens twee Tour-zeges en een winst in de Vuelta.