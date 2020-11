Spaanse media rouwen om de dood van geliefde assistent Bruins Slot

Tonny Bruins Slot (links) met Johan Cruijff in hun tijd bij FC Barcelona. Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - Niet alleen in Nederland, ook in Barcelona en heel Spanje is met verslagenheid gereageerd op het overlijden van Tonny Bruins Slot. Vooral de Catalaanse kranten pakken groot uit met een ongekend eerbetoon aan het adres van de geliefde assistent-trainer van het wereldberoemde Dream Team van Johan Cruijff.