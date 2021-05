Alleen Valtteri Bottas sneller dan Max Verstappen in Barcelona

Lewis Hamilton noteerde de derde tijd, op ruim een tiende van zijn teamgenoot Bottas. De training lag in de slotfase een tijdje stil, nadat Robert Kubica spinde in de vernieuwde bocht tien en vast kwam te staan in de grindbak. De Pool verving bij Alfa Romeo tijdens de eerste training Kimi Räikkönen, die ’s middags weer in zal stappen.

Verstappen stond halverwege de training nog even binnen, omdat zijn voorvleugel werd vervangen. Vervolgens kon hij wel weer naar buiten. Zijn teamgenoot Sergio Pérez kwam tot de negende tijd.