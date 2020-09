Geen coronagevallen bij renners in Tour, rondebaas Prudhomme test wél positief

De Tourbaas moet minstens een week in quarantaine en verlaat de Tour. Hij wordt vervangen door François Lemarchand en keert na de tweede rustdag terug.

„Ik zal in dit geval doen wat elke werknemer in zo’n gevoel behoort te doen”, liet hij aan persbureau AFP weten. Prudhomme had zaterdag nog de Franse premier Jean Castex als gast in zijn auto.

Alle deelnemers en de stafleden van de 22 teams, in totaal zo’n 650 mensen, zijn de afgelopen dagen getest op het virus. Stafleden van Cofidis, AG2R, Ineos en Mitchelton-Scott zijn wel naar huis gestuurd, nadat bij elke ploeg één coronageval was vastgesteld. Bij twee positieve coronagevallen in één ploeg wordt volgens de huidige regels het hele wielerteam uit de Ronde van Frankrijk gehaald.

De Nederlandse wielerploeg Jumbo-Visma heeft met Primoz Roglic de drager van de gele trui in de gelederen.

De Sloveen start om 13.30 uur op het eiland Île d’Oléron voor het eerst in de gele trui, voor een etappe langs de Franse westkust richting een ander eiland, Île de Ré.

