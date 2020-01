Officieel: Ajax verhuurt Nicolas Kühn aan Bayern

Bekijk ook: Ajax verhuurt Kühn aan Bayern München

Ajax nam Kühn in 2018 over van RB Leipzig. In datzelfde jaar maakte hij op 16 maart zijn debuut in Jong Ajax, waarmee hij dat jaar kampioen werd. In 43 wedstrijden voor Jong Ajax scoorde hij vijf keer.

Odriozola

Bayern verzekerde zich ook tot het einde van het seizoen van de diensten van de Spanjaard Álvaro Odriozola, die wordt gehuurd van Real Madrid. De 24-jarige rechtsback is al uitgekomen voor het Spaanse elftal.