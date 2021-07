Ook Erik ten Hag volgt Frank de Boer niet op

Voetbal

Dusan Tadic blijft bij Ajax

Dusan Tadic blijft bij Ajax. Van zijn zaakwaarnemer had de Servische aanvaller hij te horen gekregen dat hij in de belangstelling stond van AC Milan, maar Ajax-directeur Marc Overmars heeft Tadic laten weten dat hij niet weg mag. Volgens Tadic is dat geen straf, omdat Ajax zijn droomclub is.