Griekspoor uitgeschakeld op gras van Halle

De eerste set ging nagenoeg gelijk op, waarbij Griekspoor na iets minder dan een uur spelen uiteindelijk in de tiebreak het verschil kon maken. In de tweede en derde set was het Bautista Agut die twee keer na een halfuur spelen de setwinst binnenhaalde.

Bautista Agut neemt het in de volgende ronde op tegen de Rus Daniil Medvedev, de nummer 1 van de wereld. Medvedev was in de tweede ronde in twee sets te sterk voor Ilya Ivasjka uit Belarus (7-6 (4) 6-3).