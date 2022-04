Verdediger vijfde op eeuwige ranglijst met internationals van zijn land Giorgio Chiellini zwaait op bijzondere plek af als Italiaans international

Kopieer naar clipboard

Aanvoerder Giorgio Chiellini viert feest na het winnen van het EK. Ⓒ ANP/HH

De Italiaanse international Giorgio Chiellini speelt in juni zijn laatste interland. De verdediger van Juventus doet dat in een vriendschappelijk duel met Argentinië, op 1 juni op Wembley in Londen. Chiellini (37) slaagde er met zijn land niet in zich te kwalificeren voor het WK voetbal, dat in het najaar in Qatar wordt gehouden.