Kuyt: ’Bij ADO in een heel onveilige omgeving gewerkt’

„We moesten vaak meer met randzaken bezig zijn dan met ons vak”, vertelt Kuyt. „Ik als trainer en Daryl was volgens mij meer een technisch directeur in opleiding. Als je dan op de eerste dag op de foto staat met nieuwe spelers van wie je amper weet wie ze echt zijn, dan kom je in een onveilige situatie terecht.”

„Bij ADO moet structuur komen en duidelijk zijn wie de beslissingen neemt. Tot op de dag van vandaag is dat volgens mij niet het geval”, vervolgde Janmaat, die nu zijn trainersdiploma’s wil halen. „We hebben meerdere keren tegen elkaar gezegd: waar zijn we in beland?”, aldus Kuyt.

Desondanks had Kuyt graag de kans gehad om verder te gaan bij de club en een gooi te doen naar de play-offs. „Ik denk dat dat erin had gezeten, maar ik begrijp dat er voor een club een moment komt dat je de beslissing moet nemen of je doorgaat met een trainer. Toch blijft dat een beetje onwerkelijk, in elke andere branche krijg je veel meer tijd om iets te bewerkstelligen.”

Weer aan de slag

De oud-aanvaller gaf verder aan graag weer als hoofdtrainer of eventueel als assistent-trainer aan de slag tegen gaan in het profvoetbal. De 42-jarige Katwijker hoopt op een „uitdaging” in Nederland. „Dat zou eventueel ook in het buitenland kunnen zijn, maar ik ben ook graag bij m’n vier kinderen die ik graag wat dichter bij me wil hebben. Ik wil heel graag een mooie, nieuwe ambitie aangaan als hoofdtrainer. Dat zou ook als assistent onder een ervaren hoofdtrainer kunnen zijn. Ik vind het belangrijk om uren te maken op het veld”, aldus Kuyt.

De eerste trainersklus van Kuyt in het betaalde voetbal eindigde al na een paar maanden in ontslag. De trainer moest eind november vertrekken bij ADO nadat zijn ploeg in zestien wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie slechts vier keer had gewonnen. Inmiddels wordt de club gecoacht door Dick Advocaat en staat de teller op tien zeges.