Ex-Feyenoorder Smolov ontvlucht verplichte thuisisolatie in Spanje

De 30-jarige middenvelder en voormalig speler van Feyenoord had om privéredenen nog wel toestemming gevraagd om naar huis te gaan. De club mocht echter onder de strikte regels van de noodtoestand in Spanje geen goedkeuring verlenen aan de reis. Toch besloot Smolov te vertrekken, met de belofte aan zijn club dat hij zal terugkeren zodra zijn persoonlijke kwesties in Rusland zijn opgelost.

Bekijk ook: Deense voetballer Pione Sisto negeert lockdown en vlucht met auto

Eerder besloot teamgenoot Pione Sisto de ’lockdown’ in Spanje eveneens te verlaten. Hij reed in zijn auto terug naar zijn vaderland Denemarken. Pas nadat Sisto het land uit was, bracht hij Celta Vigo op de hoogte van zijn vertrek.