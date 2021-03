Danny Buijs over opstootje: ’Als ik Bijl echt had geslagen, was hij niet opgestaan’

Buijs had er in ieder geval geen spijt van dat hij Bijl naar de grond had gegooid. Dat deed hij toen de bal over de zijlijn ging en Buijs de bal snel aan een speler van zijn ploeg wilde gooien en Bijl dat voorkwam.

„Ik ben nu wel weer rustig”, aldus Buijs, die werd bestraft met een gele kaart „Ik had kort daarvoor al even woorden bij een ingooi. En daarna kwam de bal direct weer mijn kant op. Volgens mij was de bal voor ons en ik had zoiets van misschien kunnen we ’m snel nemen om toe te slaan. En toen hinderde hij mij een beetje. Ik moet dit misschien ook niet doen. Dit is vanuit de reactie. Ik moet daaruit weg blijven en hij misschien ook”, aldus Buijs tegen sportzender ESPN.

De trainer van FC Groningen vond niet dat hij met een gele kaart goed wegkwam. „Het is ook niet zo dat ik hem heb neergeslagen. Als ik echt had geslagen, had hij niet opgestaan.”

Judoworp

„Volgens mij kreeg ik een judoworp van de trainer van FC Groningen”, kon Bijl er zelf ook wel om glimlachen na afloop voor de camera van ESPN. „Het was heel irritant. Er ging al wat aan vooraf. We kregen zes inworpen van die kant. Onze assistent wil een bal pakken. Nou, die krijgt me toch een uitval van Buijs, van: laat die bal liggen dit en dat. Ik zei al tegen hem: je bent niet goed! En dit gebeurde er direct achteraan. Hij wil snel ingooeien, dat wil ik voorkomen, Volgens mij is dit gewoon wangedrag. Het was een beste nekklem volgens mij, dat zie je niet vaak op het voetbalveld. Het is geen klap of wat dan ook, maar een judoworp.”