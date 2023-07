Premium Het beste van De Telegraaf

Extra tijd met Fabian Plak: ’Ik wil Anthony Joshua dolgraag ontmoeten’

Door Lisa Schoenmaker

Fabian Plak.

Fabian Plak is al jaren een vast gezicht in de Nederlandse volleybalploeg. In clubverband speelt hij bij het Franse Chaumont Volley-Ball en met Oranje hoopt hij zich dit jaar te plaatsen voor de Olympische Spelen van Parijs (2024). In de rubriek ’Extra Tijd Met’ doet de 25-jarige middenaanvaller een aantal opvallende ontboezemingen.