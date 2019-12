John de Jong ontkomt niet aan kritiek

John de Jong (L) hier nog in gesprek met Van Bommel Ⓒ Hollandse Hoogte

EINDHOVEN - Ernest Faber is tot het einde van het seizoen de opvolger van Mark van Bommel als hoofdtrainer van PSV. Dat lag niet zozeer aan de relatie met de spelersgroep, want de beste spelers schaarden zich gisteren nog keihard achter hun coach. En die chemie is voor PSV-directeur Toon Gerbrands in het algemeen leidend. Maar: de twee overwinningen uit twaalf duels met deze selectie bleken fataal. De coach is nu weg, maar de zeker niet vrijuit gaande technisch manager John de Jong is er nog. Hoe kijkt hij naar het ontslag van Van Bommel?