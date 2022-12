Messi in cijfers: Argentijn heeft nog één hiaat weg te werken

169 De 35-jarige Messi is met 169 interlands met afstand recordinternational van de Argentijnen, en is met 94 goals ook de meest scorende Argentijnse international ooit. Het verschil met die andere voetballegende van het Zuid-Amerikaanse land is groot. Diego Armando Maradona bleef steken op 91 interlands en 34 goals.

91 Het aantal doelpunten dat Messi maakte in zijn meest productieve kalenderjaar ooit: 2012. Hoewel nog altijd een garantie voor doelpunten, ligt zijn productiviteit de laatste jaren op ongeveer één derde van dat duizelingwekkende aantal.

41 Het netto jaarsalaris in miljoenen euro’s dat Messi opstrijkt bij Paris Saint-Germain. Het totaal aantal aan inkomsten ligt veel hoger en wordt geschat op 140 miljoen euro. Het meeste geld harkt Messi binnen uit allerlei reclamedeals, waarbij hij niet schroomt om zelfs een omstreden land als Saoedi-Arabië te promoten.

35 Als speler van FC Barcelona wist Messi beslag te leggen op maar liefst 35 prijzen en daarmee is hij de meest succesrijke speler in de historie van de Catalaanse club. Bij de stortvloed aan prijzen zitten tien Spaanse landstitels en vier Champions Leagues.

17 Het was de Nederlander Frank Rijkaard die Messi op zijn zeventiende liet debuteren in La Liga. Op 16 oktober 2004 kwam de Argentijn, toen nog met een stevige mat in de nek, als vervanger van de Portugees Deco in het veld bij de stadsderby tegen Espanyol.

7 Het totaal aantal keren dat Messi de Gouden Bal voor Wereldvoetballer van het Jaar heeft gewonnen, waarmee hij recordhouder is. Zijn grote rivaal Cristiano Ronaldo is op vijf blijven steken.

6 Als jochie van 6 werd Messi gescout door Newell’s Old Boys, de profclub uit Rosario waar hij deel uitmaakte van een gouden lichting. Het Argentijnse fenomeen zou als clubspeler nooit in eigen land te bewonderen zijn, want al op zijn dertiende verkaste hij naar FC Barcelona.

4 De leeftijd waarop Messi begon met voetballen bij het plaatselijke clubje Grandoli, waar zijn vader Jorge Messi zijn eerste trainer was.

3 Het aantal zonen van Lionel Messi en zijn echtgenote Antonella Roccuzzo, net als hij afkomstig uit het Argentijnse Rosario. Thiago, Mateo en Ciro zijn er met hun mama bij in Qatar.

1 Voor een speler van de statuur van Messi is het aantal doelpunten dat hij heeft gemaakt in de knock-outfase van het WK verbazingwekkend gering. Slechts éénmaal wist hij pas te scoren in de negen duels die hij in de beslissende fase van het toernooi afwerkte.

0 Het aantal wereldtitels. Welbeschouwd is het de enige grote prijs die Messi nog niet heeft gewonnen in zijn schitterende carrière. In 2014 in Brazilië was hij er dicht bij met Argentinië, maar in de finale was Duitsland te sterk. Het toernooi in Qatar is, naar wordt aangenomen, zijn laatste kans om het enige hiaat op zijn erelijst weg te werken.