Ook Ineos-coureur Brandon Rivera in het ziekenhuis, Egan Bernal vrijdag weer onder het mes

Net als bij bij Bernal gebeurde het ongeluk van Rivera tijdens een training. De renner is naar hetzelfde ziekenhuis gebracht als zijn ploeggenoot. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk, maar zijn team heeft bevestigd dat hij gewond is geraakt.

Maandag werd het team al opgeschrikt nadat Bernal snoeihard achter op een stilstaande bus was geklapt en ernstig gewond raakte. De winnaar van de Tour de France van 2019 liep gebroken ruggenwervels, een gebroken dijbeen, een gebroken knieschijf, een borsttrauma, een klaplong en enkele gebroken ribben op. Woensdag kwam er eindelijk beter nieuws naar buiten over Bernal.

De Colombiaanse topcoureur is weer bij bewustzijn, ademt weer zelfstandig en beweegt bovenal al zijn ledematen. Hij gaat vrijdag weer twee keer onder het mes. In zijn rechterhand wordt het tweede middenhandsbeentje vastgezet en ook breuken in zijn gebit en mond worden aangepakt.