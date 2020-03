’Eredivisie-clubs snakken naar duidelijkheid’

Volgens Driessen moet er komende dinsdag een beslissing worden genomen over het huidige Eredivisie-seizoen. Daarin moeten de clubs nog acht of negen duels afwerken. „De clubs snakken naar duidelijkheid. Het is een onzekere situatie waarin ze nu zitten. Er moet een beslissing komen: of we gaan voetballen of we schrappen dit seizoen.”

De maatregelen van het kabinet staan trainen op dit moment ook niet toe. „Het is een heel gekke situatie. Het is heel gek dat je tot 1 juni niet in groepen over straat mag, en anderhalve meter afstand moet betrachten. Hoe wil je dan gaan voetballen en waarom zou je een uitzondering maken voor de profvoetballers”, vraagt Verweij zich af.

Driessen vult aan: „Wij vinden de bedrijfstak betaald voetbal enorm interessant en er komt veel publiciteit vanaf, maar het is een heel kleine bedrijfstak. De hele horeca wordt gesloten, dan moet je niet denken dat het betaald voetbal een uitzondering kan zijn.”

