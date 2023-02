Premium Het beste van De Telegraaf

DE ANDERE PASSIE VAN ’Ik waardeer het leven veel meer sinds ik fotografeer’ Judoka Roy Meyer droomt van deelname aan ’Het Perfecte Plaatje’

Door Nick Tol Kopieer naar clipboard

De meeste atleten storten zich vol overgave op hun topsportcarrière, maar wat drijft hen nog meer? In de rubriek ’de andere passie van’ zoomen we hier op in. Dit keer vertelt topjudoka Roy Meyer (31) over zijn liefde voor fotografie.